Nantes Médiathèque Espace Jacques Demy Loire-Atlantique, Nantes Exquis cadavres et jeux d’écriture Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Exquis cadavres et jeux d’écriture Médiathèque Espace Jacques Demy, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Nantes. 2021-07-08 Sur inscription

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Public adulte Sur inscription Dans le cadre de l’exposition La Parole est à Péret – Benjamin Péret (1899-1959) Le jeu fait partie intégrante du mouvement surréaliste. Ce n’est pas une simple activité, mais une attitude, une façon de vivre, un mode d’être. À la façon des surréalistes, venez participer à quelques jeux d’écriture. Médiathèque Espace Jacques Demy 24 Quai de la Fosse Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Espace Jacques Demy Ville Nantes Age maximum Public adulte lieuville Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes