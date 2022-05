Expsosition de peintures et sculpture à CIVRAC SUR DORDOGNE

Expsosition de peintures et sculpture à CIVRAC SUR DORDOGNE, 22 septembre 2022, . Expsosition de peintures et sculpture à CIVRAC SUR DORDOGNE

2022-09-22 – 2022-09-25 Exposition de peintures et sculptures à la salle communale à Civrac sur Dordogne.

Infos : 05.57.40.07.12 Exposition de peintures et sculptures à la salle communale à Civrac sur Dordogne.

Infos : 05.57.40.07.12 Exposition de peintures et sculptures à la salle communale à Civrac sur Dordogne.

Infos : 05.57.40.07.12 otcp dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville