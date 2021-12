Beauvais Beauvais Beauvais, Oise Expsition photo : le blanc Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

2022-01-08 15:00:00 – 2022-01-29 19:00:00

Beauvais Oise Du 8 au 29 janvier

Galerie associative (13, rue Gréber) Vernissage samedi 8 janvier à 18h (selon conditions sanitaires)

En phase avec l’hiver, les promotions de magasins… le blanc.

Exposants : Elizabeth Amblard, Manoli Gonzalez, Sophie Le Chat, Marion Richomme, Jean-Michel Savary.

Mercredis, vendredis, samedis de 15h à 19h

