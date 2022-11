EXPROSITION FAUTEUIL DE CINEMA DE SERGE GRIGGIO : VERNISSAGE

EXPROSITION FAUTEUIL DE CINEMA DE SERGE GRIGGIO : VERNISSAGE, 2 décembre 2022, . EXPROSITION FAUTEUIL DE CINEMA DE SERGE GRIGGIO : VERNISSAGE



2022-12-02 – 2022-12-02 Exposition au cinéma du 2 au 5 décembre, vernissage en présence de l’artiste – Lecture de texte de et par Gilles Moraton (auteur) . Projection du film < > à 20h30. Exposition au cinéma du 2 au 5 décembre, vernissage en présence de l’artiste – Lecture de texte de et par Gilles Moraton (auteur) . Projection du film < > à 20h30. dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville