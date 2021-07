Saint-Jean-le-Blanc Château de Saint-Jean-le-Blanc Loiret, Saint-Jean-le-Blanc Expressions Plurielles Château de Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc

Expressions Plurielles Château de Saint-Jean-le-Blanc, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Jean-le-Blanc. Expressions Plurielles

du samedi 18 septembre au dimanche 26 septembre à Château de Saint-Jean-le-Blanc

« Expressions Plurielles » exposent au château de Saint jean le Blanc du 18 au 26 septembre. 12 femmes, peintres et sculptrices proposent leurs œuvres originales et singulières. Ouvert tous les jours de 14h à 19h, le dimanche de 10h à 19h. Entrée libre. Château de Saint Jean le Blanc, 142 rue Demay.

Entrée libre

Exposition Peintures et sculptures Château de Saint-Jean-le-Blanc 142 rue Demay – SAINT JEAN LE BLANC 45 Saint-Jean-le-Blanc Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00;2021-09-20T14:00:00 2021-09-20T19:00:00;2021-09-21T14:00:00 2021-09-21T19:00:00;2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T19:00:00;2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T19:00:00;2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T19:00:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T19:00:00;2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-le-Blanc Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Saint-Jean-le-Blanc Adresse 142 rue Demay - SAINT JEAN LE BLANC 45 Ville Saint-Jean-le-Blanc lieuville Château de Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc