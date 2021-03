Stockholm En ligne - Institut français de Suède Stockholm Expressions francophones des quatre coins du monde ! En ligne – Institut français de Suède Stockholm Catégorie d’évènement: Stockholm

du vendredi 5 mars au vendredi 26 mars à En ligne – Institut français de Suède

Vous pouvez déjà retrouver une vingtaine d’expressions françaises illustrées sur nos réseaux sociaux, commme « Casser les pieds », « Tirer les vers du nez » et « Manger sur le pouce ».

À decouvrir sur nos réseaux sociaux, tous les vendredis du mois de mars.

En mars, l’Institut français de Suède publiera des expressions francophones illustrées sur Facebook et Instagram. Au menu : des expressions québécoise, ivoirienne, belge et sénégalaise. En ligne – Institut français de Suède Kommendörsgatan 13 Stockholm Östermalms stadsdelsområde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-05T08:00:00 2021-03-05T08:30:00;2021-03-12T08:30:00 2021-03-12T09:00:00;2021-03-19T08:30:00 2021-03-19T09:00:00;2021-03-26T08:00:00 2021-03-26T08:30:00

