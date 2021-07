Solignat Solignat Puy-de-Dôme, Solignat Expression primitive en plein air Solignat Solignat Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Solignat

Expression primitive en plein air Solignat, 29 juillet 2021, Solignat. Expression primitive en plein air 2021-07-29 18:45:00 18:45:00 – 2021-07-29 20:00:00 20:00:00

Solignat Puy-de-Dôme Solignat EUR Venez découvrir l’expression primitive inspirée des danses tribales. Atelier à destination des adultes et adolescents. Une pratique inspirée des danses tribales soutenue par l’énergie collective, la voix des participants et le rythme. reveisabelle.n@gmail.com +33 6 28 04 75 82 http://www.danse-rythme-yoga.eu/ dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Solignat Autres Lieu Solignat Adresse Ville Solignat lieuville 45.51456#3.17247