Expression corporelle (stage) Centre Paris Anim’ Marc Sangnier Paris, lundi 8 janvier 2024.

Du lundi 08 janvier 2024 au lundi 05 février 2024 :

lundi

de 17h00 à 18h00

.Tout public. payant

Mois = 12,50€

Un atelier parent/enfant de danse pour éveiller votre enfant à la danse (3-5 ans)

Stage expression corporelle

Du 8 janvier au 5 février 2024 (tous les lundis de 17h-18h)

Nous avons le plaisir de vous proposer le stage d’expression corporelle pour les parents et leurs enfants.

Cette activité s’adresse aux parents qui désirent établir un lien complice avec leur enfant en explorant l’expression corporelle à travers la danse. Elle encourage la prise de conscience des divers rythmes, que ce soit dans les bras des parents ou au sol, tout en développant la coordination des gestes. Les participants apprennent à être attentifs l’un à l’autre, à acquérir une meilleure conscience de leur corps, à travailler leur équilibre et leurs réflexes, à se détendre, à partager des moments de plaisir, à s’exprimer, et à renforcer la confiance en soi. Danser et bouger ensemble au rythme de la musique offre une expérience enrichissante qui va au-delà de ces aspects, apportant une multitude de bienfaits.

Cette séance contribuera à développer la psychomotricité de votre enfant, à libérer son énergie et à lui offrir un moyen d’expression à travers la danse. Un moment privilégié entre parent et enfant qui favorisera l’échange harmonieux, l’écoute et le partage dans une ambiance ludique.

âge : 3 à 5 ans

Chaque séance sera divisée en plusieurs modules :

Échauffement,

Connaissance du corps,

Expression et retour au calme.

Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20-24 avenue Marc Sangnier 75014 Paris

Contact : https://marcsangnier.aniapp.fr/activites/danse/eveil-danse

ifac