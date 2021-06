Madiran Madiran Hautes-Pyrénées, Madiran Expression artistique à Madiran Madiran Madiran Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Madiran, le dimanche 20 juin

L’association Lou Mercat de Madiran organise, le dimanche 20 juin prochain, un événement autour de l’expression artistique (dessin, peinture,…) sur le Place Doussine. Les peintres et dessinateurs amateurs sont conviés à venir se réunir le dimanche 20 juin, veille de l’été et à s’exprimer sur le thème de la vie idéale dans un village (marché, festivités, la terrasse d’un café…) ou sur le thème de leur choix. Les tableaux préférés du public (thème proposé et thème libre) seront récompensés d’une sélection de vins du Domaine des Pyrénéales. Début 8h – Fin à 15h. 16h: vote du public. Possibilité de restauration sur place. Contacts et inscriptions: Françoise au 06/07/12/60/95 ou Irma 06/33/03/29/44

Gratuit

2021-06-20T08:00:00 2021-06-20T15:00:00

