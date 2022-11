Expostion ventes Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Catégories d’évènement: Saint-Gengoux-le-National

2022-12-13 – 2022-12-24

Sane-et-Loire EUR Les délires de Coco créations artisanales françaises.

Les sacs et la petite maroquinerie sont réalisés en cuir véritable, liège, tissus de coton, velour, lin et toile de jute.

Les articles pour bébé en cretonne de coton, gaze de coton et éponge biologique.

Les articles de décoration réalisés à base de pliage de livre, des petits pots en terre cuite, tissus, cuir liège….

