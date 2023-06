Expostion « TRANSPERCEPTIONS II » Galerie Marie de Holmsky Paris, 6 juin 2023, Paris.

Du mardi 06 juin 2023 au vendredi 30 juin 2023 :

samedi

de 13h00 à 18h30

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

La galerie Marie de Holmsky a le plaisir de présenter l’exposition collective, internationale « Transperceptions II » ou « Nos Chevaux Intérieurs », regroupant les artistes peintres et sculpteurs, Florence Aussenard, Undine Bandelin, Bore Ivanoff, Markus Magenheim, Dana Meyer, Gregory Pelizzari, Jérôme Romain et Pauline Riveaux

Parce

que la vie est plus forte que nous, parce que l’art s’inscrit au-dessus de

toute vérité que la vie peut nous apporter, Bore Ivanoff, curateur de

l’exposition, a choisi d’inviter ces artistes pour leur singularité, leur

culture, pour leurs racines, leur perception, leur vision du monde, leur

vocabulaire artistique. Exposer le travail et l’univers visible et invisible de

chacun d’entre eux, proposer de les mettre en regard, c’est aussi proposer au

spectateur un vrai parcours dans le visible et l’invisible…

Le

parcours face au visible serait un peu comme celui de Modeste Moussorgsky,

compositeur russe du XIXème siècle, qui, en composant une de ses œuvres pour

piano, Les tableaux d’une exposition, a su faire ressentir musicalement

la force des contrastes que le visiteur d’une exposition de tableaux peut

ressentir en passant d’une œuvre à l’autre, comme d’une vérité à l’autre, en ce

qu’elles sont les perceptions de chaque artiste : Vérités absolues,

entières, invincibles. Comme la vie elle-même. Car il s’agit de vérités, comme

toutes celles que l’on rencontre dans la vie et qui se côtoient toutes

ensemble. Ici ce sont celles qui surgissent, du burin, du pinceau, de la

puissance vitale qu’est le processus de création oscillant entre ce que

Nietzsche appelait l’apollinien et le dionysiaque, entre sagesse et exubérance,

ordre et chaos, spontanéité et maîtrise, raison et passion….

Le

parcours face à l’invisible serait celui du spectateur, invité à l’occasion de

cette exposition à se poser la Question : Le Quoi, le Pourquoi, le « Je ne sais

quoi » et le « Presque rien » pour reprendre l’expressions

de Jankélévitch, tout ce qui permet en somme la fulgurance, le trait de génie,

la pointe de mélancolie, inhérents à celui qui, par la force invincible de son

élan créatif, apporte une œuvre au monde. Là est la fonction même de l’art,

celui d’inviter à se poser la question et de susciter autre chose que la simple

contemplation du Beau. On est invité à contempler une vérité, celle de la

création pure, qui depuis l’éternité et pour l’éternité sait prendre mille

figures. Le visiteur dans ce parcours de l’invisible est invité à réécouter la

question. Celle-là même à laquelle chaque artiste a apporté sa réponse. Entre

le ça et le surmoi.

Chevauchées oniriques,

en métaphore liée à une histoire personnelle, en sentiment qui fait écho à

l’air du temps, en évocation du lien du sacré et du « sauvage » avec le

civilisé, dans les œuvres de Florence Aussenard ; les images

équestres des chevaliers, où les codes esthétiques du portrait aristocratique

baroque des siècles passés se juxtaposent à la culture selfie d’aujourd’hui et

où les frontières entre les époques s’estompent, passant dans d’étonnantes

visions du grotesque, sur les toiles expressionnistes aux couleurs presque

solarisées de Undine Bandelin ; les visions baconesques de Paris,

jeux de déformations par les reflets, quelque part entre un réalisme défragmenté

et l’abstraction intentionnelle, dans les œuvres de Bore Ivanoff ;

les aquarelles monochromes, compositions avec des scènes et figures humaines en

milles nuances du « caput mortum » de Markus Magenheim ;

les sculptures puissantes et captivantes, un défi mental et questionnement

intuitif sur la transcendance entre l’animal et l’humain de Dana Meyer ;

les constructions

visuelles sophistiquées, atteignant une certaine forme d’abstraction de

Grégory Pelizzari, le chaos créatif dans les ruines, enveloppées d’un silence

peuplé de toute une vie évaporée qui gronde encore sous les décombres dans les

œuvres de Pauline Riveaux ; les mains et les objets qui ne sont pas

seulement des sujets peints, mais la raison esthétique et le moment qui porte

l’essence des choses dans les œuvres de Jérôme Romain : Ainsi,

entre alchimie et métamorphose, l’idée et le geste s’imposent et s’exposent.

Mais c’est par le soutien des forces vitales, puissantes qui animent ces

artistes, qui, telles des chevaux intérieurs, tantôt maîtrisés, tantôt

fougueux, tantôt piaffants, tantôt sages ou plus sauvages permettent à ceux-là

même qui créent de parcourir les chemins de la création…

Quand les chevaux sont

conduits, quand les chevaux sont lâchés, la course de la création est lancée,

comme celle de nos passions…L’art et la vie gagnent à chaque fois. Rendons

grâce aux chevaux intérieurs.

V.P.

Galerie Marie de Holmsky 80 Rue Bonaparte 75006 Paris

Contact : https://www.galeriemdh.fr/ 06 78 99 22 70

