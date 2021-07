EXPOSTION PHOTO DE SANDRA ROSSI : LA FORÊT DANS TOUS SES ÉTATS La Salvetat-sur-Agout, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, La Salvetat-sur-Agout.

EXPOSTION PHOTO DE SANDRA ROSSI : LA FORÊT DANS TOUS SES ÉTATS 2021-07-03 – 2021-08-01

La Salvetat-sur-Agout Hérault

Sandra Rossi est photographe professionnelle depuis 11 ans, autodidacte. Elle créé sa Galerie Photo il y a 4 ans à Gruissan, rendant hommage à la Nature.

Cette année, elle nous propose un extrait de sa galerie en ligne : La forêt dans tous ses états. « C’est encore un hommage à notre belle planète et à tous les éléments qui la composent. Je tiens à sensibiliser chacun de nous au lien qui nous unit tous à notre Terre Gaia et au respect que nous devons lui accorder. Elle nous ressource, elle nous nourrit et c’est notre Maison aussi ».

Vernissage le 2 juillet 2021 à 18h30.

Galerie : www.sandrarossi.photodeck.com

Site pro : www.re-creation-photo.fr

dernière mise à jour : 2021-06-25 par