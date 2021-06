Montsûrs Montsûrs Mayenne, Montsûrs EXPOSTION MGM « ECLATS DE RÊVES », DE JOËLLE THOUVENOT DE MARTINO Montsûrs Montsûrs Catégories d’évènement: Mayenne

Montsûrs Mayenne Montsûrs Du talent Joelle Thouvenot de Martino en a à revendre. L’artiste qui oscille entre humour décapant et gravité face au temps qui passe, nous présente des sculptures fascinantes qui hypnotisent. Quant à ses peintures elles offrent des ressentis, des émotions fugaces, de grands reflets de verts ou d’immenses nuages de bleus, des cendres grises ou des matins roses , des tonalités qui sentent bon la terre humide…Pour l’artiste seules les encres et leurs transparences lui permettent de s’exprimer, sur toiles ou papiers. Entrée libre. Vernissage et présence de Joëlle Thouvenot de Martino le vendredi 2 juillet à partir de 18 h. Ouverture au public :

Du talent Joelle Thouvenot de Martino en a à revendre. L'artiste qui oscille entre humour décapant et gravité face au temps qui passe, nous présente des sculptures fascinantes qui hypnotisent. Quant à ses peintures elles offrent des ressentis, des émotions fugaces, de grands reflets de verts ou d'immenses nuages de bleus, des cendres grises ou des matins roses , des tonalités qui sentent bon la terre humide…Pour l'artiste seules les encres et leurs transparences lui permettent de s'exprimer, sur toiles ou papiers. Entrée libre. Vernissage et présence de Joëlle Thouvenot de Martino le vendredi 2 juillet à partir de 18 h. Ouverture au public :

Mercredi, vendredi, samedi de 15h à 18 h

Jeudi de 16 h 30 à 19 h 30

Dimanche 4 juillet de 15 h à 18 h

dernière mise à jour : 2021-06-26

