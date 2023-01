Expostion « Magnum Opus » Galerie Polka Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Expostion « Magnum Opus » Galerie Polka, 21 janvier 2023, Paris. Du vendredi 20 janvier 2023 au samedi 04 mars 2023

mardi, samedi

de 11h00 à 19h00

. gratuit

Magnum Opus est une proposition inédite de Sebastião Salgado : cinquante images imprimées avec la technique du platine-palladium dans le laboratoire de Georges Charlier en Belgique, et proposées pour la première fois en édition limitée à sept exemplaires. Ces cinquante clichés ont été choisis par le photographe et sa femme Lélia Wanick Salgado parmi les séries les plus récentes, comme Amazônia et Genesis, mais aussi dans des ensembles précédents tels que Autres Amériques, Sahel, Gold ou La Main de l'Homme. Par rapport aux tirages argentiques noir et blanc classiques, les tirages au platine-palladium de Sebastião Salgado présentent une gamme de tons de gris étendue, une tridimensionnalité et une qualité lumineuse unique. Pour présenter ce nouvel opus, la galerie Polka propose de présenter en plusieurs fois l'intégralité de cette sélection de cinquante tirages. En janvier, un premier set de neuf tirages platine-palladium seront présentés sur les murs de la galerie avec des images d'Amazônia, de la Serra Pelada, du Sahel et de Genesis. Vernissage le mercredi 25 janvier de 18h à 20h30 Galerie Polka 12 rue Saint Gilles 75003 Paris

Sebastião Salgado, Courtesy Polka Galerie.

