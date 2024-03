Expostion Le Mouvement des Choses par l’artiste Frédéric Battle quai François Mitterrand Rouen, vendredi 8 mars 2024.

Expostion Le Mouvement des Choses par l’artiste Frédéric Battle quai François Mitterrand Rouen Seine-Maritime

Vendredi

Artiste français, Frédéric Battle est un enfant de la société de consommation. Son monde, c’est celui des objets jouets, voitures, mobiliers, appareils électroménagers, accessoires en tous genres… Dans ses murales, toiles et installations, l’artiste y revient toujours pour lui, l’objet est une porte d’entrée vers notre époque, ses modes de vie et ses idéaux.

A la croisée de l’expérience intime et de l’anthropologie du quotidien, Le Mouvement des Choses met en scène une histoire contemporaine des objets qui nous entourent.

Exposition présentée du 08 mars au 28 avril 2024

Entrée libre & gratuite

Artiste français, Frédéric Battle est un enfant de la société de consommation. Son monde, c’est celui des objets jouets, voitures, mobiliers, appareils électroménagers, accessoires en tous genres… Dans ses murales, toiles et installations, l’artiste y revient toujours pour lui, l’objet est une porte d’entrée vers notre époque, ses modes de vie et ses idéaux.

A la croisée de l’expérience intime et de l’anthropologie du quotidien, Le Mouvement des Choses met en scène une histoire contemporaine des objets qui nous entourent.

Exposition présentée du 08 mars au 28 avril 2024

Entrée libre & gratuite .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 14:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

quai François Mitterrand hangar 107

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie contact@hangar107.fr

L’événement Expostion Le Mouvement des Choses par l’artiste Frédéric Battle Rouen a été mis à jour le 2024-03-05 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES