Expostion des Z’estampeurs à la Turbine Roubaix la turbine Roubaix, dimanche 3 mars 2024.

Expostion des Z’estampeurs à la Turbine Roubaix A l’occasion du 5ème Marché aux Livres et aux Estampes de Roubaix, le collectif des Z’estampeurs, composé d’artistes amateurs, d’artistes professionnels et d’amateurs d’estampes exposerons à l’Turbine 3 – 30 mars la turbine Entrée libre

Début : 2024-03-03T11:00:00+01:00 – 2024-03-03T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T12:00:00+01:00 – 2024-03-30T19:00:00+01:00

A l’occasion du 5ème Marché aux Livres et aux Estampes de Roubaix, le collectif des z’estampeurs, composé d’artistes amateurs, d’artistes professionnels et d’amateurs d’estampes se poseront tout le mois de mars à la Turbine !

L’exposition des Z’estampeurs regroupe un ensemble d’estampes réalisées à l’atelier et des créations issues de rencontres, d’échanges et de partages d’expériences collectives.

Partageant la pratique de la gravure, les Z’estampeurs font aussi la promotion de cet art notamment en organisant des ateliers d’initiation à la pratique de la gravure et vous proposerons le dimanche 3 mars à partir de 11h un atelier de gravure zéro déchet !

Et oui ! savez vous qu’on peut graver et imprimer en se servant de boites de lait usagées en carton !

Cet atelier gratuit est ouvert à tout le monde !

A l’occasion de cette exposition @roubaix custom déclinera sur textiles des œuvres choisies des artistes exposé(e)s en tirage limité !

Exposition visible jusqu’au 31 mars

Du mardi au samedi

Horaire d’ouverture : 12 h – 19 h

La Turbine, 3 rue du Chemin de Fer, Roubaix

la turbine 3 rue du chemin de fer ROUBAIX Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

La Turbine / Les Z’estampeurs