du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Chaque année nous accueillons un artiste hors les murs à la Chapelle Saint-Mathurin à Bourg le Roi, cette année Françoise Chevalier présentera ses oeuvres. Françoise Chevalier, née dans la Sarthe en 1951, fréquente les Ateliers dArts Plastiques d’Allonnes depuis 2000. Après quelques années de sculpture, elle se consacre au dessin et à la peinture. Vivant à la campagne, c’est tout naturellement qu’elle chosit d’étudier le thème du monde végétal et des paysages. Ce thème qu’elle affectionne particulièrement lui fournit un prétexte, un polint de départ. Elle observe les végétaux, les arbres, les fleurs, leurs couleurs, leurs formes, les lignes, la lumière…. Cette Nature si riche, si généreuse et si apaisante est source d’inspiration

entrée libre

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

