Lannion Côtes d’Armor Longues années : Exposition d’art textile Corinne Gradis et Elodie Watanabe Arts plastiques. Présentation de nombreuses pièces textile. Dans la technique de l’Appliqué, les compositions variées sont de différentes tailles allant jusqu’à 250 cm de hauteur. La recherche, avant tout picturale, est à la fois paysagère et abstraite, le dessin raffiné, la couleur allie le brut et le précieux.

Longues années : Exposition d'art textile Corinne Gradis et Elodie Watanabe Arts plastiques. Présentation de nombreuses pièces textile. Dans la technique de l'Appliqué, les compositions variées sont de différentes tailles allant jusqu'à 250 cm de hauteur. La recherche, avant tout picturale, est à la fois paysagère et abstraite, le dessin raffiné, la couleur allie le brut et le précieux.

Atelier des Ursulines, place des Patriotes, à droite de la Chapelle des Ursulines, Lannion. Contact : 06 18 08 14 39, 06 17 79 27 00, cogradis@wanadoo.fr, http://www.gradis-watanabe.fr

dernière mise à jour : 2021-07-22

