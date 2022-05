Expostion “CYANOTYPE”

2022-05-03 – 2022-05-21 Des pièces uniques de cyanotype de la photographe Sylvie Gosselin vous attendent. L'occasion de découvrir le travail subtil de cette artiste-photographe réalisé à l'aide de végétaux mais aussi de dentelles, de tissus, etc

