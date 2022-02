Exposome chimique et santé publique Maison Irène et Frédéric Joliot-Curie de la science et de l’innovation Ville de Bruxelles Catégories d’évènement: Bruxelles-Capitale

### [https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/assets/images/logo_fr-presite.svg](https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/assets/images/logo_fr-presite.svg) ### Programme : **14h00** Accueil : M. Carle BONAFOUS-MURAT, délégué permanent à la CPU, Président du CLORA Direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI) de la Commission Européenne Mme Carmen LAPLAZA SANTOS, cheffe d’Unité Santé innovations et écosystèmes Propos introductifs M. Laurent CHAMBAUD, Directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) M. David ALIS, Président de l’Université de Rennes 1 M. Martin BARES, Recteur de l’Université de Masaryk M. Gilles BLOCH, Président-Directeur général de l’Inserm M. Roger GENET, Directeur général de l’ANSES **14h30-14h45** Ecosystèmes d’innovation – Politique européenne, déclinaisons nationale et régionale (Table ronde) **14h45 – 15h15** Conférence d’introduction: The next step in Exposomics **15h15- 16h15** Quelles sont les avancées en cours : projets d’infrastructures et projets Européens ? **16h15 – 17h15** Investir dans les infrastructures pour répondre au besoin d’innovation nécessaire à la caractérisation de l’exposome chimique (Table ronde) **17h15 – 17h45** Conclusions/perspectives M. Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères du gouvernement français (sous réserve) M. Pascal CANFIN, président de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement Européen (sous réserve) ### Co-organisateurs : [Ecole des hautes études en santé publique](https://www.ehesp.fr/) et [Université de Rennes 1](https://www.univ-rennes1.fr/) ### Partenaires L[’Inserm](https://www.inserm.fr/), l’[Anses](https://www.anses.fr/), l’[Université de Masaryk](https://www.muni.cz/en) et l’[alliance European Digital UniverCity,](https://educalliance.eu/) et [France Universités](https://franceuniversites.fr/). [Programme détaillé](https://www.irset.org/sites/www.irset.org/files/medias/files/Seminaire%20Bruxelles%20Exposome%202022%20Prog%20201221.pdf)

Un défi scientifique à relever dans le cadre de la stratégie européenne « One Health ». Un événement organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne

2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T18:00:00

