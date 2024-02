Exposityion et bourse d’oiseaux Auros, dimanche 25 février 2024.

Exposityion et bourse d’oiseaux Auros Gironde

La Sadol et la commune d’Auros vous invite à découvrir leur exposition d’oiseaux en tout genres et à venir trouver également lors de leur bourses de quoi prendre soin de vos amis aillés (graines, accessoires, cage, volières…).

Buvette et crêpes vous sont proposé sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 14:00:00

fin : 2024-02-25 17:00:00

Salle des fêtes

Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine

