2022-07-20 – 2022-08-20

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer

Hendaye

Pyrénées-Atlantiques Alain Pagoaga a commencé à pratiquer la photographie il y a près de 40 ans avec pour sujets de prédilection les paysages, la photo naturaliste mais également la macro, la

nature morte et l’abstrait. Impliqué dans l’association Saiak qui oeuvre dans la prospection, le suivi de la reproduction et la sensibilisation du grand public sur la protection des grands rapaces au

