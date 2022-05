Expositon éxtérieure “Sea birds : les oiseaux de l’extrême”

2022-04-05 10:30:00 10:30:00 – 2022-11-06 18:00:00 18:00:00 Arnaud Guérin, naturaliste et photographe normand, nous invite à découvrir les oiseaux marins du monde au travers d’un parcours de 32 photographies grand format.

Installée dans les jardins du phare de Carteret d’avril à novembre, vous pourrez en savoir davantage sur l’albatros, le macareux, sternes, fous, guillemots, goélands, mouettes, pingouins, manchots, … dont certaines espèces sont visibles localement. Visible gratuitement aux jours et horaires d’ouverture du site. Arnaud Guérin, naturaliste et photographe normand, nous invite à découvrir les oiseaux marins du monde au travers d’un parcours de 32 photographies grand format.

