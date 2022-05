Expositon – Carnet de bord Territoire Sonore à Villers-Bocage Villers-Bocage, 1 mai 2022, Villers-Bocage.

Expositon – Carnet de bord Territoire Sonore à Villers-Bocage Place Charles de Gaulle Office de Tourisme Villers-Bocage

2022-05-01 – 2022-10-31 Place Charles de Gaulle Office de Tourisme

Villers-Bocage Calvados

Venez découvrir le carnet de bord du projet Territoire Sonore à l’Office de Tourisme et découvrir la genèse, la mise en oeuvre et l’objectif de ce projet qui vous amène à appréhender votre cadre de vie d’une manière insolite !

Né d’une convergence entre la saison culturelle de Pré-Bocage Intercom et l’OMEDOC – orchestre du DOC, lieu de découverte musicale à Saint-Germain-d’Ectot, le projet Territoire Sonore propose d’envisager le territoire intercommunal comme un terrain de jeu pluriel, où l’expérimentation, l’écriture et la production d’oeuvres seront autant d’occasions de créer du lien social.

Ainsi l’OMEDOC, associé au collectif Manoeuvre, propose de développer des objets performatifs propices à créer l’étonnement. Des objets seront créés dans l’ambition de mettre en valeur le patrimoine sonore du territoire, qu’il soit naturellement présent, récolté ou produit. Ainsi, une base de quatre objets ou installations, à habiter, à écouter, est imaginée, avec une présence sur le territoire jusqu’au terme de l’automne 2022.

Ce samedi, parcours inaugural sur différents sites du territoire intercommunal. Programme et horaires à venir.

Venez découvrir le carnet de bord du projet Territoire Sonore à l’Office de Tourisme et découvrir la genèse, la mise en oeuvre et l’objectif de ce projet qui vous amène à appréhender votre cadre de vie d’une manière insolite !

Né d’une convergence…

Venez découvrir le carnet de bord du projet Territoire Sonore à l’Office de Tourisme et découvrir la genèse, la mise en oeuvre et l’objectif de ce projet qui vous amène à appréhender votre cadre de vie d’une manière insolite !

Né d’une convergence entre la saison culturelle de Pré-Bocage Intercom et l’OMEDOC – orchestre du DOC, lieu de découverte musicale à Saint-Germain-d’Ectot, le projet Territoire Sonore propose d’envisager le territoire intercommunal comme un terrain de jeu pluriel, où l’expérimentation, l’écriture et la production d’oeuvres seront autant d’occasions de créer du lien social.

Ainsi l’OMEDOC, associé au collectif Manoeuvre, propose de développer des objets performatifs propices à créer l’étonnement. Des objets seront créés dans l’ambition de mettre en valeur le patrimoine sonore du territoire, qu’il soit naturellement présent, récolté ou produit. Ainsi, une base de quatre objets ou installations, à habiter, à écouter, est imaginée, avec une présence sur le territoire jusqu’au terme de l’automne 2022.

Ce samedi, parcours inaugural sur différents sites du territoire intercommunal. Programme et horaires à venir.

Place Charles de Gaulle Office de Tourisme Villers-Bocage

dernière mise à jour : 2022-05-15 par