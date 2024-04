Expositions Vous êtes importantes, devenez prioritaires Maison de la Fontaine Brest, jeudi 11 avril 2024.

Expositions Vous êtes importantes, devenez prioritaires Maison de la Fontaine Brest Finistère

Venez découvrir deux expositions « Traverser la nuit » et « Plurielles » , sur deux lieux d’exposition.

A la Maison la Fontaine « Traverser la Nuit » (Bénédicte de Kersabiec / Nathalie Le Roux)

Le projet Traverser la nuit est né d’une collaboration avec des scientifiques de l’UFR Lettres & Sciences humaines dans le cadre du projet Noz Num marcher en ville la nuit présenté en mars 2023 à l’UBO.

Les thèmes de Traverser la nuit renvoient à notre rapport à l’urbanisme, aux peurs, aux rues genrées, à notre actualité ou notre avenir. C’est aussi la place des femmes, leur liberté de se déplacer, de se réapproprier Brest ou s’approprier tout simplement l’espace urbain. Traverser la nuit utilise la voie artistique pour offrir une bulle, un espace-temps bienveillant mais interpellant. Par un univers qui mêle photographie, bandes sons, installations, graffs ou collage de rues, nous voulons offrir notre nuit, nos envies de déambuler, d’être libre.

Aux abords de la Tour Tanguy « Plurielles »

Aux prémices de ce projet collectif, une citation de Gisèle Halimi Vous êtes importantes, devenez prioritaires . Chaque artiste s’est appropriée ces mots et a cheminé pour les interpréter selon ses envies, sa personnalité et sa démarche artistique. Différentes thématiques construisent le projet Plurielles la présence des femmes dans l’espace public ; le rapport qu’elles entretiennent avec leur corps ; les lois qui les contraignent ; la force qu’elles trouvent pour avancer et le souvenir de leur vie passée.

A travers cette exposition nous vous proposons des œuvres libres dans leur format, mêlant la photographie aux textes ou objets photographiques. Vous déambulez entre la couleur et le noir et blanc, des photographies prises sur le vif ou mises en scènes. Ces propositions représentent pour nous la liberté d’être tout et son contraire sans se justifier ni s’excuser.

Informations pratiques

Ouverture de l’exposition du mardi au samedi de 14h30 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.

Fermée les dimanches, lundis et jours fériés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 14:30:00

fin : 2024-06-29 18:30:00

Maison de la Fontaine 18 Rue de l’Église

Brest 29200 Finistère Bretagne

