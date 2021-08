Expositions, visites guidées et performance inédite ! Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, 18 septembre 2021, Saint-Priest-en-Jarez.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole

**Venez voir ou revoir les expositions, en famille ou entre amis !** **Découvrez la toute nouvelle exposition de Lionel Sabatté,** [**_Éclosion_**](https://mamc.saint-etienne.fr/fr/expositions/lionel-sabatte) **et** [**_I am the single work artist_**](https://mamc.saint-etienne.fr/fr/expositions/hassan-sharif) **d’Hassan Sharif.** **Profitez des nombreuses visites gratuites tout au long du week-end** : visite focus sur les expositions, visite pour les familles et visites duo pour en savoir plus sur les métiers. **Plongez au cœur du Musée** et ses coulisses avec la visite des réserves. La visite architecture vous invite à porter un nouveau regard sur le Musée. Découvrez également les richesses de la bibliothèque Jean Laude, avec sa magnifique collection de livres d’artistes. **Dimanche après-midi, assistez à une performance dansée et musicale inédite au cœur de l’exposition de Lionel Sabatté.** Cette création, en partenariat avec l’EOC et la Compagnie Hallet Eghayan, sera présentée uniquement lors de cette journée.

Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Rue Fernand Léger, 42270 Saint-Priest-en-Jarez, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Priest-en-Jarez Loire



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00