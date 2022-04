EXPOSITIONS ‘TROIS FRONTIERES DANS LA TOURMENTE’ Roussy-le-Village Roussy-le-Village Catégories d’évènement: 57330

Roussy-le-Village

EXPOSITIONS ‘TROIS FRONTIERES DANS LA TOURMENTE’ Roussy-le-Village, 6 mai 2022, Roussy-le-Village. EXPOSITIONS ‘TROIS FRONTIERES DANS LA TOURMENTE’ Rue Neuve Maison communale et Maison Forte Roussy-le-Village

2022-05-06 – 2022-05-09 Rue Neuve Maison communale et Maison Forte

Roussy-le-Village 57330 Roussy-le-Village Trois expositions d’exception prendront place dans la Maison Communale et dans la Maison Forte.

Consacrées aux conflits qui ont particulièrement affecté notre région, elles traiteront de la guerre Franco-prussienne de 1870, qui a conduit à l’annexion de l’Alsace-Moselle, de la première guerre mondiale (1914-1918) et de la seconde guerre mondiale (1939-1945) avec l’exode des Mosellans vers les départements non occupés. roussy.le.village@wanadoo.fr +33 3 82 83 02 02 https://www.facebook.com/RoussyLeVillage Rue Neuve Maison communale et Maison Forte Roussy-le-Village

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: 57330, Roussy-le-Village Autres Lieu Roussy-le-Village Adresse Rue Neuve Maison communale et Maison Forte Ville Roussy-le-Village lieuville Rue Neuve Maison communale et Maison Forte Roussy-le-Village Departement 57330

Roussy-le-Village Roussy-le-Village 57330 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roussy-le-village/

EXPOSITIONS ‘TROIS FRONTIERES DANS LA TOURMENTE’ Roussy-le-Village 2022-05-06 was last modified: by EXPOSITIONS ‘TROIS FRONTIERES DANS LA TOURMENTE’ Roussy-le-Village Roussy-le-Village 6 mai 2022 57330 Roussy-le-Village

Roussy-le-Village 57330