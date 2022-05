Expositions, Travaux d’Artistes à la Salle Rouge Saint-Martin-Labouval Saint-Martin-Labouval Catégories d’évènement: 46330

Saint-Martin-Labouval

Expositions, Travaux d’Artistes à la Salle Rouge Saint-Martin-Labouval, 9 juillet 2021, Saint-Martin-Labouval. Expositions, Travaux d’Artistes à la Salle Rouge Saint-Martin-Labouval

2021-07-09 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-27 19:00:00 19:00:00

Saint-Martin-Labouval 46330 Saint-Martin-Labouval Les artistes du Lot sont à l’honneur, comme chaque été à la Salle Rouge de Saint-Martin Labouval.

Ne manquez pas cette étape culturelle à deux pas de Saint-Cirq Lapopie, au cœur de la Vallée du Lot, entre Cahors et Figeac. Différentes expositions d’une semaine sont à visiter librement. Pour les artistes c’est l’occasion de présenter leur travail, d’échanger avec les visiteurs et de vendre les œuvres exposées. Alors rendez-vous à l’ancienne épicerie du village, les expositions changent chaque vendredi. L’association Salle Rouge sélectionne des dossiers chaque été et favorise les démarches artistiques qui ont peu de visibilité habituellement. sallerouge.expo@gmail.com @salle rouge1

Saint-Martin-Labouval

dernière mise à jour : 2021-07-31 par

Détails Catégories d’évènement: 46330, Saint-Martin-Labouval Autres Lieu Saint-Martin-Labouval Adresse Ville Saint-Martin-Labouval lieuville Saint-Martin-Labouval Departement 46330

Saint-Martin-Labouval Saint-Martin-Labouval 46330 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-labouval/

Expositions, Travaux d’Artistes à la Salle Rouge Saint-Martin-Labouval 2021-07-09 was last modified: by Expositions, Travaux d’Artistes à la Salle Rouge Saint-Martin-Labouval Saint-Martin-Labouval 9 juillet 2021 46330 Saint-Martin-Labouval

Saint-Martin-Labouval 46330