Merléac

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

« Inspirée par les coupes de pierre, les prélèvements de sol, les plissements géologiques, j’ai stratifié 25 ans de mes créations de textiles et papiers plissés et teints. Le bloc stratigraphique ainsi formé a été scié en marbrerie sous forme de plaques, de piliers et de lames minces. Ces coupes longitudinales, debout ou en suspension, évoquent la force et la fragilité de la vie. Les créations chaotiques du passé, figées puis sciées libèrent le présent et donne naissance à un nouveau souffle. » – Hélène Soubeyran. Découvrez les œuvres de cette artiste qui réalise des créations artistiques – textiles ! Chapelle Saint-Jacques Saint-Léon, 22460, Merléac Merléac Côtes-d’Armor

2021-09-18 à 2021-09-19

