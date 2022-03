Expositions sur les décolonisations université grenoble alpes Saint-Martin-d'Hères Catégories d’évènement: Isère

Il y aura une rencontre-débat sur l’intersectionnalité organisé par les étudiants le 16 mars et il y aura la présence d’un militant de SOS Racisme pour aider à l’animation. Il y aura aussi une exposition sur la décolonisation nommée Passport Pour La Fraternité. Enfin, il y aura une conférence autour de l’expositions.

Gratuit

Rencontre-débat avec 20 étudiants autour des décolonisations et l'intersectionnalité, exposition sur la décolonisation et conférence avec Pascal Blanchard autour de l'exposition. université grenoble alpes 621 avenue centrale, 38400 saint martin d'heres Saint-Martin-d'Hères

2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T18:00:00

