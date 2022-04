Expositions sur le thème des “Extensions / surélévations / transformations” Espace Reynès Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Expositions sur le thème des “Extensions / surélévations / transformations” Espace Reynès, 12 mai 2022, Albi. Expositions sur le thème des “Extensions / surélévations / transformations”

du jeudi 12 mai au samedi 11 juin à Espace Reynès

. Exposition de 14 projets tarnais d’extensions réalisés par des architectes. . . Présentation de maquettes réalisées par les élèves de Florentin dans le cadre de l’atelier “Pousse les murs” * Expositions en lien avec les [**visites**](https://fr.calameo.com/read/0023125510237a24b25a1) proposées sur cette thématique. * Consultez le programme complet du [Printemps du CAUE](https://fr.calameo.com/read/002312551ed17fa4bfa9a)

Entrée libre

Exposition et travaux autour de cette thématique d’actualité, enjeu pour améliorer notre confort et limiter l’étalement urbain. Espace Reynès 14, rue Timbal, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T10:00:00 2022-05-12T12:30:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T12:30:00;2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T12:30:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-16T10:00:00 2022-05-16T12:30:00;2022-05-16T14:00:00 2022-05-16T18:00:00;2022-05-17T10:00:00 2022-05-17T12:30:00;2022-05-17T14:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T12:30:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T10:00:00 2022-05-19T12:30:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T12:30:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T12:30:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-23T10:00:00 2022-05-23T12:30:00;2022-05-23T14:00:00 2022-05-23T18:00:00;2022-05-24T10:00:00 2022-05-24T12:30:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T12:30:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T10:00:00 2022-05-26T12:30:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T12:30:00;2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T12:30:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-30T10:00:00 2022-05-30T12:30:00;2022-05-30T14:00:00 2022-05-30T18:00:00;2022-05-31T10:00:00 2022-05-31T12:30:00;2022-05-31T14:00:00 2022-05-31T18:00:00;2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T12:30:00;2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T10:00:00 2022-06-02T12:30:00;2022-06-02T14:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:30:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-06T10:00:00 2022-06-06T12:30:00;2022-06-06T14:00:00 2022-06-06T18:00:00;2022-06-07T10:00:00 2022-06-07T12:30:00;2022-06-07T14:00:00 2022-06-07T18:00:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T12:30:00;2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T10:00:00 2022-06-09T12:30:00;2022-06-09T14:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T10:00:00 2022-06-10T12:30:00;2022-06-10T14:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T12:30:00;2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Espace Reynès Adresse 14, rue Timbal, 81000 Albi Ville Albi lieuville Espace Reynès Albi Departement Tarn

Espace Reynès Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Expositions sur le thème des “Extensions / surélévations / transformations” Espace Reynès 2022-05-12 was last modified: by Expositions sur le thème des “Extensions / surélévations / transformations” Espace Reynès Espace Reynès 12 mai 2022 Albi Espace Reynès Albi

Albi Tarn