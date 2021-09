Le Havre Centre Islamique du Havre Le Havre, Seine-Maritime Expositions sur le patrimoine arabo-andalou Centre Islamique du Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Cette journée sera l’occasion de venir découvrir une partie du patrimoine Arabo-Andalou en voyageant entre le Maghreb et l’Espagne. On vous présentera l’exposition de calligraphies, des plats du maghreb, le Coran et les principaux sites. Un stand de Henné, tatouage traditionnelle éphémère sera également mis en place pour réaliser de jolis tatouages naturels Exposition patrimoine Arabo-Andalou. Centre Islamique du Havre 30 avenue du 8 mai 1945 76610 Le Havre Le Havre Rouelles Seine-Maritime

2021-09-18 to 2021-09-19

