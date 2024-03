EXPOSITIONS SUR LA PIERRE SECHE Mairie-halle Ancizan, lundi 8 avril 2024.

Quatre expositions vous attendent sous la mairie-halle d’Ancizan, du 8 avril au 2 mai (du lundi au jeudi, de 8h à 17h)

– Pierre sèche, une pratique durable pour le territoire de la Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche ;

– L’art de la construction en pierre sèche savoir-faire et techniques de la Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche ;

– La pierre sèche en vallées d’Aure et du Louron du Pays d’art et d’histoire ;

– Œuvres artistiques de Murets d’Art (sculptures, dessins…).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 08:00:00

fin : 2024-05-02 17:00:00

Mairie-halle ANCIZAN

Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie

