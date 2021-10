Langrolay-sur-Rance Langrolay-sur-Rance Côtes-d'Armor, Langrolay-sur-Rance Expositions Sibylle Besançon Langrolay-sur-Rance Langrolay-sur-Rance Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Langrolay-sur-Rance Côtes d’Armor Langrolay-sur-Rance Exposition de dessins dans l’atelier de Sibylle Besançon.

Collectif d’artistes: Sibylle Besançon, Benoit Mercier, Patricia Barthelemy et Thomas Schmutz.

artnitho@gmail.com +33 6 47 40 40 66 http://facebook.com/artnithorynque

