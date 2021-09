Expositions – semaine du climat Salle des fêtes 44740 Batz sur mer, 18 septembre 2021, Batz sur mer.

**Exposition photos « La mer, bien commun de l’humanité ? »** PAR LE CCFD TERRE SOLIDAIRE La mer est notre bien commun. En se penchant de plus près sur le milieu marin des régions Bretagne et Pays de la Loire, le CCFD Terre Solidaire en est désormais certain, les océans sont vitaux pour l’humanité : ils nous permettent de respirer autant que les forêts, ils régulent le climat, ils nous aliment… Après plusieurs voyages lors desquels les bénévoles ont été « immergés » en Indonésie, Mauritanie et au Sénégal à la rencontre des professionnels de la pêche, le CCDF Terre Solidaire en a tiré une exposition photographique qui présente différentes problématiques qui concernent le littoral de ces pays. En interrogeant des professionnels du milieu, les bénévoles du CCFD Terre Solidaire ont compris que les défis liés aux océans et aux populations qui en dépendent, illustrent des problématiques plus globales. Concernant la mer tout comme la terre : comment préserver les ressources tout en nourrissant la population mondiale ? **Exposition photos « Les marais salants face à la mer »** PAR GÉRARD PAIN À travers une sélection de photos prises par Gérard PAIN, cette exposition nous raconte en images les tempêtes et leurs dégats ainsi que les travaux de consolidation pour entretenir les marais. Une exposition qui montre la fragilité des marais salants face aux évènements climatiques, mais aussi le travail accompli pour les protéger. **Exposition de tableaux « Quels risques pour le climat ? »** PAR L’ATELIER DES PEINTRES DU BOURG DE BATZ Une dizaine de peintres amateurs de l’Atelier des Peintres du Bourg de Batz ont planché durant l’été sur le thème du Climat et de ses menaces. Ils nous livrent leurs ressentis et leurs interprétations personnelles et artistiques sur des sujets variés comme la fonte des glaces, l’augmentation du niveau de la mer ou la pollution. Du samedi 18 au mercredi 22 sept. de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h à la salle des fêtes. GRATUIT sur présentation du pass sanitaire Programme de la semaine du climat consultable et téléchargeable [ici](https://www.ot-batzsurmer.fr/brochures-documentation-batz-sur-mer.html).

