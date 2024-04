Expositions Révélations Photographiques L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence, mercredi 3 avril 2024.

Expositions Révélations Photographiques L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Les clubs Rotary de Crema (IT) et Salon de Provence organisent la Deuxième Édition des Révélations Photographiques des jeunes talents du Pays Salonais !

Exposition dans la galerie de l’Atrium du Mercredi 3 Avril au Samedi 6 Avril 18h Remise des prix



Exposition-concours ouverte à tous les jeunes niveau collège du Pays Salonais. S’inscrivant par groupe de trois ou plus dans le cadre d’un établissement scolaire ou d’une association.



Présentant une œuvre collective et une œuvre individuelle, portant sur le thème L’Eau et la Nature en Provence



Règlement et conditions techniques à demander par mail revelations-photographique-salon-de-provence@gmail.com .

Début : 2024-04-03

fin : 2024-04-06

L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur revelations-photographiques-salon-de-provence@gmail.com

