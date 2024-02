Expositions LE NOMBRIL DU MONDE Pougne-Hérisson, mercredi 21 février 2024.

Expositions LE NOMBRIL DU MONDE Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Il s’agit de voir une étape de création d’un spectacle. Ces rencontres sont imaginées comme des échanges permettant à vous, public, de voir le processus de création d’un spectacle, et à l’artiste de se confronter à un premier regard extérieur ! C’est grâce aux moments et situations qu’elle voit, qu’elle vit avec les autres, des rencontres, des bribes de conversations dans un café ou des loufoqueries aperçues dans l’espace public ou privé, que Rachel se nourrit pour alimenter sa création gravure, écritures, collages, dessins…. C’est après être retournée sur la ferme de ses grands-parents l’été dernier, que Rachel entame un travail sur ce qu’il reste d’une ferme qui n’est plus en activité. Mais depuis, d’autres fils sont tirés !

Elle passe quelques jours en Gâtine pour rencontrer des inconnus, créer du lien, glaner des histoires, des mots, des images. C’est ainsi qu’est né son projet. .

LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lenombril@nombril.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 16:03:00

fin : 2024-02-21 18:03:00



L’événement Expositions Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2024-02-01 par CC Parthenay Gâtine