Expositions pluri-média Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 14 mai 2022 19:00, Orléans.

Nuit des musées Expositions pluri-média Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Samedi 14 mai, 19h00

Explorez les « Mécaniques du Vivant » et la formation des

« Paysages ». Puis le « 4 Tiers » vous attend pour participer et passer un bon moment entre lecture, actus scientifiques, jeux et rencontres !

Quatre niveaux d’expositions pluri-médias, où collections, manipes, spectacles audiovisuels, jeux numériques, maquettes décloisonnent les savoirs. Pour aller plus loin, ateliers, conférences et formats interactifs sont proposés.

Le MOBE attise les curiosités pour comprendre l’évolution du vivant et ses capacités d’adaptation, les liens entre vivant et minéral ou encore le fonctionnement des milieux. Le “4 Tiers”, gratuit, devient un lieu de vie, d’appropriation de chacun où esprit critique et lutte contre le prêt-à-penser sont les maîtres mots !

Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) est un musée de culture scientifique. Quatre niveaux d’expositions pluri-médias décloisonnent les savoirs et mettent en scène collections, manipes, spectacles audiovisuels, jeux numériques, maquettes.

Tram, ligne A, ligne B Bus SNCF

https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement

Tram, line A, line B Bus SNCF Saturday 14 May, 19:00

The Orléans Museum for Biodiversity and the Environment (MOBE) is a museum of scientific culture. Four levels of multi-media exhibitions break down knowledge and stage collections, manipes, audiovisual shows, digital games, models. motor impairment;psychic impairment;hearing impairment

Cuatro niveles de exposiciones plurimedios, donde colecciones, manipes, espectáculos audiovisuales, juegos digitales, maquetas abren los conocimientos. Para ir más allá, se proponen talleres, conferencias y formatos interactivos. El MOBE aviva las curiosidades para comprender la evolución de la vida y sus capacidades de adaptación, los vínculos entre vivo y mineral o incluso el funcionamiento de los medios. ¡El “4 Terceros”, gratuito, se convierte en un lugar de vida, de apropiación de cada uno donde espíritu crítico y lucha contra el pensamiento listo son las palabras clave!

Sábado 14 mayo, 19:00

6 rue Marcel Proust 45000 Orléans 45000 Orléans Centre-Val de Loire