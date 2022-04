Expositions pluri-média Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 14 mai 2022, Orléans.

Expositions pluri-média

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), le samedi 14 mai à 19:00

Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) propose quatre niveaux d’expositions pluri-médias, où collections, manipes, spectacles audiovisuels, jeux numériques, maquettes décloisonnent les savoirs. Pour aller plus loin, ateliers, conférences et formats interactifs sont proposés. Le MOBE attise les curiosités pour comprendre l’évolution du vivant et ses capacités d’adaptation, les liens entre vivant et minéral ou encore le fonctionnement des milieux. Le “4 Tiers”, gratuit, devient un lieu de vie, d’appropriation de chacun où esprit critique et lutte contre le prêt-à-penser sont les maîtres mots !

Explorez les « Mécaniques du Vivant » et la formation des « Paysages ». Puis le « 4 Tiers » vous attend pour participer et passer un bon moment entre lecture, actus scientifiques, jeux et rencontres !

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00