Expositions: Place aux Arts = Christian Lapie/ Entre terre et ciel

Expositions: Place aux Arts = Christian Lapie/ Entre terre et ciel, 2 juin 2022, . Expositions: Place aux Arts = Christian Lapie/ Entre terre et ciel

2022-06-02 – 2022-09-18 Pour cette édition 2022, l’exposition « Place aux Arts », investie l’espace urbain, du château de Fougères

jusqu’au jardin public. Découvrez les œuvres magistrales de l’artiste Christian Lapie qui entrent en

résonnance avec les monuments de la ville, au fil d’une déambulation inédite.

Du 2 juin au 18 septembre 2022

Accès libre Pour cette édition 2022, l’exposition « Place aux Arts », investie l’espace urbain, du château de Fougères

jusqu’au jardin public. Découvrez les œuvres magistrales de l’artiste Christian Lapie qui entrent en

résonnance avec les monuments de la ville, au fil d’une déambulation inédite.

Du 2 juin au 18 septembre 2022

Accès libre dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville