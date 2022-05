EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIES / CERAMIQUES, 30 mai 2022, .

EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIES / CERAMIQUES

2022-05-30 10:00:00 – 2022-06-11 12:30:00

Jean – louis Dormoy Photographe depuis 2017 , habitant sur Epinal ,Amoureux de la Nature et des Arts, la photographie me permet d’exprimer cet émerveillement et d’apporter un nouveau regard sur le monde qui nous entoure. J’aime partager ma passion et ma sensibilité à travers mes photos comme un peintre avec ses tableaux.

Mercredi 1er juin – rencontre avec l’artiste : présentation de son travail photographique , le matériel , les bases et une sortie pratique autour du Château des Brasseurs ainsi que son parc.

A l’étage prolongation de l’exposition de céramique: Anne HOGNON-DEMANGE artiste plasticienne propose des sculptures et objets décoratifs en céramique.

Soyez curieux et poussez la porte de l’ancienne conciergerie du Château!

