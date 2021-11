Audierne Audierne Audierne, Finistère Expositions permanentes – Mikaela Mathis Audierne Audierne Catégories d’évènement: Audierne

« De la Cornouaille à la Méditerranée », « Passions Océanes », « Arbres mes Amours » : Gouaches, pastels secs/gras, portraits noir & blanc, couleur, reproductions, tableaux, photos couleur, encadrés ou non/grand choix de photos « Terre, mer, nature ». Lectures textes personnels « Chemins de vie » autour d'un thé ou d'un café. Sur rendez-vous.

+33 2 98 51 97 63

Les Marines A, app. 104, 10 quai J. de Thézac
Audierne
Finistère

2021-09-01 – 2021-09-30

