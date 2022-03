Expositions peinture et sculpture Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Port-Bail-sur-Mer

Expositions peinture et sculpture Port-Bail-sur-Mer, 25 avril 2022, Port-Bail-sur-Mer. Expositions peinture et sculpture PORTBAIL EGLISE NOTRE-DAME Port-Bail-sur-Mer

2022-04-25 15:00:00 – 2022-09-18 19:00:00 PORTBAIL EGLISE NOTRE-DAME

Port-Bail-sur-Mer Manche Du 25 au 1er mai: salon des indépendants. Il permet à des artistes amateurs (environ 25) de présenter 3 oeuvres. A terme de la semaine, 3 prix sont remis.

