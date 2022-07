Expositions « Nos voisins des bois » et « Les records dans la nature » Pasques Pasques Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Côte-d’Or Pasques EUR 0 0 La bibliothèque et le foyer rural de Pasques proposent deux expositions tout public sur le thème de la nature : « Nos voisins des bois » (photographies) et « Les records de la nature ».

Samedi 3 septembre de 14h00 à 18h00 et dimanche 4 septembre de 9h00 à 18h00. bibliotheque.pasques.ccvo@orange.fr La bibliothèque et le foyer rural de Pasques proposent deux expositions tout public sur le thème de la nature : « Nos voisins des bois » (photographies) et « Les records de la nature ».

