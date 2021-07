Carmaux Quartiers de Carmaux Carmaux, Tarn Expositions « Mon quartier autrefois » Quartiers de Carmaux Carmaux Catégories d’évènement: Carmaux

Des expositions en plein air pour remonter le temps à partir de photographies anciennes dans les quartiers carmausins du Rajol, de Gourgatieu, de la Verrerie, de la Gare et du Cérou afin de sensibiliser les habitants à l’histoire de leur quartier. En partenariat avec les Archives municipales de Carmaux. Expositions de photographies anciennes dans les quartiers carmausins du Rajol, de Gourgatieu, de la Verrerie, de la Gare et du Cérou. Quartiers de Carmaux 81400 Carmaux Carmaux Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

