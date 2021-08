Bordeaux Archives départementales de Gironde - site principal Bordeaux, Gironde Expositions « Mai 68, l’architecture aussi ! » et « Architecture. Les écoles de Bordeaux XX et XXIe siècles » Archives départementales de Gironde – site principal Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Expositions « Mai 68, l’architecture aussi ! » et « Architecture. Les écoles de Bordeaux XX et XXIe siècles » Archives départementales de Gironde – site principal, 18 septembre 2021, Bordeaux. Expositions « Mai 68, l’architecture aussi ! » et « Architecture. Les écoles de Bordeaux XX et XXIe siècles »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales de Gironde – site principal Gratuit. Visites libres. Vérification du pass sanitaire.

Venez découvrir des expositions qui vous invitent dans les coulisses de l’architecture de par une présentation en diptyque dans le hall et dans la salle des voûtes. Archives départementales de Gironde – site principal 72, cours Balguerie-Stuttenberg 33000 Bordeaux Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Archives départementales de Gironde - site principal Adresse 72, cours Balguerie-Stuttenberg 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Archives départementales de Gironde - site principal Bordeaux