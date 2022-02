Expositions ludiques – Bébé croque-livres Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

du samedi 12 février au samedi 5 mars à Centre culturel Athanor

Temps fort de la manifestation Bébé croques-livres, la médiathèque et l’association Mille-feuilles et Petit Lu accueillent pendant 3 semaines les tout-petits et les adultes qui les accompagnent dans un grand espace d’expositions. Passez d’un coin à un autre pour découvrir autrement les histoires, entre puzzles, jeux d’assemblages ou tapis ; installez-vous pour un petit moment de lecture, c’est le temps des expos ludiques ! * « _Comptines pour tout-petits_ » de Philippe Jalbert * « _Dans mes livres il y a…_ » de Corinne Dreyfuss * « _Les livres c’est bon pour les bébés_ » d’ACCES * Raconte-tapis « _L’âne Trotro_ » et « _Petit jaune et petit bleu_ » prêtés par la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique.

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande

