Expositions « les trésors cachés de la médiathèque » et « Livres d’éducation d’antan »

Médiathèque Condorcet, le samedi 18 septembre à 10:00

### Découvrez deux expositions mettant à l’honneur le patrimoine de la médiathèque. Avec l’exposition « Les trésors cachés de la médiathèque » (rez-de-chaussée), venez contempler une sélection de raretés issues des collections patrimoniales de la médiathèque. Avec l’exposition « Livres d’éducation d’antan » (2e étage), vous pourrez retrouver une sélection d’ouvrages d’éducation « à l’ancienne ».

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. Accessibilité PMR.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

