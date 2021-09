Saint-Hervé Eglise / Saint-Hervé Côtes-d'Armor, Saint-Hervé Expositions « Les habitants » de Béatrice Dacher / Eglise Saint Hervé Eglise / Saint-Hervé Saint-Hervé Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Hervé

Expositions « Les habitants » de Béatrice Dacher / Eglise Saint Hervé Eglise / Saint-Hervé, 18 septembre 2021, Saint-Hervé. Expositions « Les habitants » de Béatrice Dacher / Eglise Saint Hervé

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise / Saint-Hervé Artiste internationale, elle s’est entourée des brodeuses de trois communes pour réaliser une oeuvre commune, broder le nom des habitants sur des grandes toiles de lin Eglise / Saint-Hervé 22460, Saint-Hervé Saint-Hervé Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Hervé Autres Lieu Eglise / Saint-Hervé Adresse 22460, Saint-Hervé Ville Saint-Hervé lieuville Eglise / Saint-Hervé Saint-Hervé