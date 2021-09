Uzel Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle Côtes-d'Armor, Uzel Expositions « Les habitants » de Béatrice Dacher / Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle Uzel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Uzel

Expositions « Les habitants » de Béatrice Dacher / Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle, 18 septembre 2021, Uzel. Expositions « Les habitants » de Béatrice Dacher / Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle

Artiste internationale, elle s’est entourée des brodeuses de trois communes pour réaliser une oeuvre commune, broder le nom des habitants sur des grandes toiles de lin Artiste internationale, elle s’est entourée des brodeuses de trois communes pour réaliser une oeuvre commune, broder le nom des habitants sur des grandes toiles de lin Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle 22460, Uzel Uzel Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Uzel Autres Lieu Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle Adresse 22460, Uzel Ville Uzel lieuville Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle Uzel